Atrações culturais animam terceira noite de Expoacre

Nesta segunda-feira, 1º, o Estado do Acre, por meio do Fundação Elias Mansour (FEM), continua promovendo apresentações culturais nos palcos Alternativo e Cultural da Expoacre, localizados no Parque de Exposição.

No espaço organizado pela FEM, 54 artistas do estado devem se apresentar ao longo das nove noites de feira. São três artistas por noite em cada um dos palcos. O ambiente também conta com praça de alimentação, quiosques com bebidas e parquinho de diversões. Por ser gratuito e contar com boa música, o local tem sido um dos mais frequentados.

É também ali que atrações locais mostram seu talento aos visitantes da feira. De acordo com Manoel Pedro de Souza Gomes, presidente da FEM, a presença do Estado fortalece os fazedores de cultura.

“Os palcos representam a democratização e inclusão cultural que o Estado tem buscado implantar. Temos desde chorinho até performances cênicas e de dança”, destaca.

Na noite desta segunda-feira, 1º, irão se apresentar, no Palco Alternativo, Zeca dos Teclados, das 21 às 23h; Thales e Thiago e Banda, das 23h a 1h; e Marquinhos Delano e Banda, de 1h às 3h.

Na programação do Palco Cultural, as atrações são voltadas para música gospel, forró, pagode, DJ e grupos de danças. Entre os artistas, apresentam-se Camile Castro, das 20 às 22h; Stylo Black, das 22h a 0h; e Fire Angel e Banda, de 0h às 2h.