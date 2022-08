Atrás de fama, mãe de Mussi faz apelo a Viih Tube para reconciliação

As atitudes controversas de Mara Lúcia, mãe de Rodrigo Mussi, foram muito mais além das fotos na UTI, cobrança de R$ 50 mil reais e outras tantas histórias relatas na coluna LeoDias. De acordo com Diogo, irmão do ex-BBB, a mãe ainda chegou a procurar Viih Tube e fazer um apelo para que a influenciadora viabilizasse uma reconciliação entre ela e o filho, entretanto, que tudo fosse transmitido por alguma emissora de TV.

Diogo Mussi contou com exclusividade neste espaço que a Mara descobriu o número de Viih Tube e enviou mensagens de áudio no WhatsApp dela com o pedido e uma ressalva de como gostaria que acontecesse.

“Eu tenho um histórico negativo com ela, ela mentiu a vida inteira, ela mente compulsivamente, ela mente sem dó, ela acredita na própria mentira. Ela mandou áudio, eu posso voltar a falar com ele escondido. Ela quer aparecer, quando o Rodrigo estava internado, ela mandou vários áudios para Viih Tube, pedindo um programa de TV pra transmitir a reconciliação de mãe e filho”, afirma Diogo.

Mara Lúcia causou a fúria dos irmãos e da família após conceder uma entrevista para a jornalista Fabiana Oliveira, do Domingo Espetacular (Record TV), onde teria mentido em todas as informações.