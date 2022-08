Atriz Claudia Jimenez deixa uma grande fortuna

Neste sábado (20), o Brasil ficou de luto ao perder a famosa atriz Claudia Jimezez. O corpo da artista deixou o Hospital Samaritano, em Botafogo, que fica localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro e foi preparado o velório no cemitério Memorial do Carmo, que iniciou às 12h e foi até as 16h30. Além disso, a artista deixou uma grande fortuna.

As informações publicada são da jornalista Lívia Torres do programa global “É de Casa”. A cerimônia foi aberta a público com o objetivo que “os fãs, que sempre prestigiaram a atriz e aplaudiram o seu trabalho, possam prestar as últimas homenagens”, noticiou Stella Torreão.

Além disso, nas redes sociais muitos fãs, amigos e famosos deixaram uma mensagem para Claudia.

O que causou a morte de Claudia foi insuficiência cardíaca, segundo o G1. Além disso, a atriz já havia feito três cirurgias no coração e por tratamento de radioterapia para tratar um câncer na região do tórax.

Claudia Jimenez ja participou de 35 programas de televisão, entre novelas, filmes, peças de teatro, série e minisséries.

Desse modo, vale destacar que Claudia já foi premiada várias vezes pelo seu trabalho. E um dos papéis marcante que ela atuou foi no filme “O Corpo”, que a levou a concorrer ao prêmio no Festival de Cinemas de Brasília e ela quem levou o prêmio pra casa em 1991.

Conheça a trajetória de Claudia Jimenez na TV

Outro papel que ela interpretou foi Beatriz, a Bia em uma comédia dirigida por José Antônio de Barros Garcia. Sua personagem era uma das companheiras do protagonista Xavier.

Claudia também ganhou o Prêmio APCA, oferecido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1991. Na época, a atriz interpretava o papel de Dona Cacilda na “Escolinha do Professor Raimundo”.

Aliás, ela também levou a premiação de melhor atriz no Troféu Imprensa, de 1999, por sua atuação na trama “Torre de Babel”. E para o Prêmio Contigo! de 2008, por seu trabalho em “Sete Pecados”.