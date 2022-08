Auxílio Brasil: mais de mil novas famílias são contempladas em Sena

O mês de agosto começou com o pé direito para 1.108 famílias que estavam na fila de espera do programa Auxílio Brasil, do Governo Federal. Elas foram aprovadas na seleção do Ministério da Cidadania e passam a receber o benefício a partir deste mês.

A confirmação foi dada na manhã desta segunda-feira (1), por Emanuel Araújo, coordenador do Auxílio Brasil, em Sena. “Como foi prometido pelo presidente Bolsonaro, a fila de espera está zerada em Sena Madureira. 1.108 famílias estão sendo contempladas somente nesse mês de agosto”, frisou.

Os novos beneficiários irão receber os cartões nos dias 3 e 4 deste mês na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizada no Bairro da Pista.

É importante frisar que a partir desse mês o valor do Auxílio Brasil será ampliado para 600 reais e o pagamento já começa a ser liberado a partir do próximo dia 9.

De acordo com levantamento, em Sena Madureira já são 9.200 famílias contempladas pelo programa. Sendo assim, mediante o pagamento de todos, serão injetados pelo Governo Federal mais de 5 milhões e meio de reais.