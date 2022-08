Auxílio Brasil: veja como consultar o pagamento deste mês

O Auxílio Emergencial foi encerrado em outubro do ano passado. No entanto, em janeiro deste ano novos pagamentos foram realizados. Neste sentido, quem está com dúvidas se foi ou não contemplado pode consultar as informações pela internet.

Pagamento retroativo do Auxílio Emergencial

As novas parcelas não se referem a uma prorrogação do programa destinada ao público geral, mas sim a pagamentos retroativos destinado a um grupo específico de beneficiários. Cerca de 823,4 mil pais chefes de família forma atendidos com um montante de até R$ 3 mil.

O motivo para o novo pagamento é porque os pais solos não receberam as cotas duplas pagas pelo Auxílio Emergencial em 2020. Na época, apenas as mães solteiras chefes de família monoparental foram beneficiadas com os repasses de R$ 1.200.

Com isso, o Congresso Nacional conseguiu derrubar o veto do presidente da república que impedia o público masculino de receber os valores e passou a conceder em janeiro as quantias devidas de forma retroativa.

Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de pais solteiros serão contemplados. Considerando o total dos que já receberam os valores, carca de 500 mil ainda precisam ser contemplados. O pagamento deve ocorrer em breve.

Vale ressaltar que o mesmo portal que funcionava durante a vigência do programa está disponível para consultas atualmente. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Acesse o portal de Consulta do Auxílio Emergencial; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

Contudo, é importante frisar que apenas os pais solteiros provedores de família monoparental inscritos no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020, e com cadastro na plataforma do programa realizado até o dia 2 de julho de 2020, receberão o benefício.