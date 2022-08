Auxílio de R$ 600 e vale-gás integral começam a ser pagos nesta terça; veja calendário

A Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar, nesta terça-feira (9), os benefícios do “pacote pré-eleitoral” aprovados pela chamada PEC Kamikaze: as parcelas do Auxílio Brasil com o valor elevado para R$ 600, o Auxílio Gás com valor equivalente a 100% do botijão, e as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro (o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga – BEm Caminhoneiro). Já o auxílio para taxistas começa a ser pago em 16 de agosto.