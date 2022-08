Avaliada em 700 mil, máquina pesada furtada de Rio Branco é recuperada pelo 8º BPM

Uma equipe da Polícia Militar ligada ao 1º pelotão de destacamento da cidade de Manoel Urbano conseguiu recuperar nesta semana uma máquina pesada que tinha sido subtraída de Rio Branco, de uma área localizada nas proximidades da Usina de Arte.

Após o furto, uma denúncia foi feita ao 190 e indicava que o equipamento estaria sendo transportado para Sena Madureira ou para Manoel Urbano. Diante desses detalhes, a PM começou a fazer um acompanhamento ao longo da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano, sendo que há 20 quilômetros de Manoel Urbano o veículo foi encontrado.

De acordo com o Tenente Fábio Diniz, do 8º BPM, a máquina estava sendo transportada em um caminhão. “Felizmente a polícia agiu rapidamente e conseguiu reaver o bem. O motorista do caminhão foi preso e vai responder pelo crime de receptação”, confirmou.

Em perfeito estado de uso, a máquina está avaliada em 700 mil reais.