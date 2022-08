Encontro Pedagógico reúne centenas de capoeiristas em Brasileia

O Grupo Axé Capoeira, por meio da Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, com apoio do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, realizou o 1° Encontrado Pedagógico de Capoeira do Acre, na tarde deste sábado (20), na Quadra Poliesportivo do bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo o coordenador do Projeto Oportunidades, Brincadeira e Aprendendo com a Capoeira, Tacysson Lima, conhecido como Graduado Esquilo, o 1° Encontro Pedagógico foi realizado com muito sucesso, quando na oportunidade acabou colocando mais de 100 capoeiristas na Quadra do bairro Leonardo Barbosa.

O encontro contou com a presença dos Contramestre Malvado e Tainha do Grupo Axé Capoeira de Rio Branco, Graduado Oreia do Grupo Senzala, do Graduado Fortes do Grupo AcreBrasil e o instrutor Lobo do Grupo Cordão de Ouro.

As atividades foram realizadas em diversos aulões, curso de capoeira e a tradicional roda de capoeira, que levou centenas de capoeiristas a participar da mesma roda em Brasileia. O 1° Encontro Pedagógico de Capoeira entrou para a história como o maior evento de capoeira realizado em Brasileia nós últimos 10 anos.

Os treinos são realizados às segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h, de forma voluntária e gratuita para toda a comunidade.