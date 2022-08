Banco divulgou nova plataforma e pix pode chegar ao fim; entenda

O Banco Central anunciou uma nova plataforma de serviços e transações financeiras que unirá o Pix, Open Finance e Open Banking. Com isso, muitas pessoas se questionaram se o Pix, sistema de transferência instantânea, vai acabar. A resposta é NÃO.

O que vai acontecer é que a nova plataforma vai integrar todos os sistemas financeiros em um só lugar. O lançamento está previsto para o próximo ano. O objetivo é trazer maior praticidade aos brasileiros.

Nova plataforma

Com todos os serviços em uma só plataforma, o usuário poderá poupar tempo. Isso porque a ideia do BC é integrar os serviços de todos os bancos em apenas um aplicativo. Dessa forma, os cidadãos que possuem contas em mais de uma instituição, poderão ter acesso a todas elas de uma só vez.

Além disso, o espaço será personalizado de acordo com o perfil do usuário e todos os serviços serão interligados.

Conheça mais sobre os serviços que integrarão a plataforma.

Open Banking

O Open Banking permite o compartilhamento de informações sobre os clientes entre diferentes instituições financeiras e as transações de contas por meio de diferentes aplicativos, de forma segura e rápida.

A permissão de acesso pelos bancos pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente. Esse sistema possibilita uma maior competição entre as instituições ao oferecer diferentes serviços ao cliente.

Por meio do Open Banking, o usuário tem acesso a propostas de acordo com o seu perfil.

Open Finance

O Open Finance é uma evolução do Open Banking. Ou seja, todos os serviços oferecidos pelo Open Banking são ampliados no Open Finance. Por meio dele, é possível ter acesso a credenciamento, câmbio, investimentos, seguros e previdência.

O Open Finance também usa como base os dados dos usuários e faz a oferta de serviços de acordo com as preferências do cliente.

Pix

O Pix, sistema de transferência instantânea, também fará parte da plataforma. Desde o seu lançamento, o sistema vem atingindo grandes marcas, até agosto deste ano, o Pix foi responsável por cerca de 14 bilhões de transações.

Em julho, houve recorde de transações. Em apenas um dia, foram registradas mais de 58 milhões.

Banco Central sobre o Pix

Embora muitos rumores tenham circulado sobre o fim do Pix, o Banco Central disse que o sistema deve continuar em funcionamento, e ainda, deve lançar novas funcionalidades. Vale ressaltar que a autoridade estuda a internacionalização do serviço, ou seja, possivelmente, será possível fazer movimentações para o exterior em breve.

O Pix é um sistema que se consolidou de forma muito rápida entre os brasileiros. A agilidade e a praticidade facilitaram a vida dos usuários.

