Bandeira verde: Angélica revela com qual atriz liberaria Luciano Huck para ir a encontro

Angélica revelou com qual atriz Luciano Huck seria ‘liberado’ para ir a um encontro.

Durante uma conversa sincera para o podcast ‘Quem Pode, Pod’, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a apresentadora brincou ao falar sobre quais atrizes o marido – o também apresentador Luciano Huck – receberia a ‘bandeira verde’ para sair.

“É alguém que eu acho maravilhosa e eu falo: ‘Vai, é uma experiência antropológica. Um negócio que você tem que viver. Ele (Luciano), por exemplo, tinha uma que era apaixonado, aquela atriz Scarlett Johansson. Ela pode ir, mas aí vai e volta, tá tudo bem. Acho ela tão maravilhosa que eu também tenho uma paixão por ela”, brincou Angélica.

A loira – que é casada com Huck desde 2004 e tem os filhos Joaquim, Benício e Eva com o astro -, disse que curtiria um affair com o ator Brad Pitt caso tivesse a oportunidade.

‘’Envelheceu super bem. O Luciano vai ouvir isso e vai falar: ‘Você tá louca, né? Enlouqueceu’’, disse a apresentadora às gargalhadas.