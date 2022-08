Bandeiraço, caminhada, gravações e mais: confira agenda dos candidatos nesta segunda

Confira as agendas dos candidatos ala Governo do Acre e Senado Federal nesta segunda-feira (22).

David Hall (Agir)

07h00– Pedindo voto de casa em casa no Mocinha Magalhães

12h00– Almoço no Mercado Velho

14h00 – Pedindo voto de casa em casa com o candidato a deputado estadual Manoel da Baixada no João Eduardo, Bahia e Palheral

19h– LIVE com o candidato ao Senado Dimas Sandas sobre o Plano de Governo no Instagram e Facebook.

Marcio Bittar (União Brasil)

7h40 – Visita aos funcionários do Centro de Distribuição dos supermercados Arasuper, na Av. Chico Mendes.

À tarde Bittar grava programa para o horário eleitoral gratuito.

Mara Rocha (MDB)

08h – Caminhada na Baixada da Sobral. Concentração inicial na Praça da Semsur.

16h – Bandeiraço no semáforo Agroboi.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

8h – Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo participam de caminhadas nos bairros da Regional da Estação Experimental.

À tarde Jorge Viana participa de entrevista no programa Papo Informal do site Notícias da Hora.

À noite, Jorge, Marcus e Nazaré conduzem reunião de planejamento com a coordenação de campanha e gravam programa de televisão.

Sérgio Petecão (PSD)

8h – Entrevista na Rádio CBN – 98,1

9h – Reunião com coordenação de campanha

14h – Mobilização para Adesivaço

16h – Adesivaço de carros e motos do PSD 55. Local: Tenda Amarela.

17h30– Reunião de alinhamento com a militância

Gladson Cameli (Progressistas)

10h – Agenda institucional

13h -Gravação das 13 às 15h.

16h- Inauguração do Comitê Central e adesivaço na Av. Epaminondas Jácome.

-Adesivaço e bandeiraço após a inauguração do comitê central.

A assessoria do candidato Nilson Euclides não enviou a agenda.