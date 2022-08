Bandeiraços, gravações e mais: confira o que fazem os candidatos ao Governo nesta terça

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta segunda-feira (30).

Acompanhe tudo sobre as Eleições 2022 com o ContilNet.

Gladson Cameli (PP)

13h-Gravação

Local: A definir

17h- NOTÍCIAS DA HORA

Programa Papo Informal com Luciano Tavares.

Local: Rua Plutão, 450 – Morada do Sol

19h- Lançamento da Campanha de Socorro Neri

Local: Maison Borges – Rua das Acácias Nº 1001, Distrito Industrial Setor B – Acre – Rio Branco.

Petecão (PSD)

6h – Bandeiraço nas proximidades da rotatória no Horto Florestal

7h – Reunião com os trabalhadores da ‘Só frutas’

Local: Estrada do Calafate, 3293, Calafate, Rio Branco – Ac.

08:00h – Panfletagem na região da Conquista e Vila Ivonete.

17h – Bandeiraço na rotatótia da AABB.

-Concentração: Na Rotatória

e19h – Reunião com a militância do candidato a deputado stadual Welber de

Lima.

Local: Em frente o Conselho estadual de Educacão, bairro José Augusto.

David Hall (Agir)

12h – Entrevista com o Edvaldo Souza no Patrulha Cidade – TV Norte

14h– Participação no Podcast – Cafezinho com Candiru

19h – Reunião com apoiadores, professores e estudantes de filosofia da UFAC, SINAL, FADISE e do Estado.

Nilson Euclides (Psol)

8h- Visita a apoiadores

16h-Reunião de planejamento de campanha

19h – Gravação para propaganda eleitoral

Jorge Viana

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Os candidatos Jorge Viana e Nazaré Araújo participam de agenda com o presidente Lula em Manaus;

Marcus Alexandre faz caminhada em Rio Branco na área comercial da Av. Antônio da Rocha Viana.

A tarde participa de bandeiraço no Posto Parati, entre a Rua Isaura Parente e Av. Antônio da Rocha Viana.