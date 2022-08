Barraqueira do BBB22 assina com A Fazenda: saiba quem

As semanas estão passando e A Fazenda 14 fica mais próxima. A coluna LeoDias descobriu que a RecordTV assinou contrato com mais um nome para integrar o elenco do reality. Trata-se de uma participante do BBB22, conhecida por protagonizar diversos barracos.

Natália Deodato foi escolhida pela direção do programa para representar a classe dos ex-BBB’s em A Fazenda 14. A modelo se une a Pétala Barreiros e Deolane Bezerra como nomes confirmados do elenco para edição deste ano.

Participante do BBB22, Natália se notabilizou por momentos de “fúria” e atritos com Maria que foi expulsa por agredir a modelo mineira. Ganhou a afeição do público após se juntar as “Comadres” Jessilane e Lina.

A participação no reality chega em boa hora para Natália, uma vez que a ex-BBB22 tem enfrentado problemas financeiros após problemas com a gestão de carreira.