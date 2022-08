Barriga Verde e Coral promovem ColourFutures22 em Rio Branco

A loja de materiais de construção Barriga Verde organizou em parceria com a Coral (marca de tintas decorativas da Akzonobel), o ColourFutures22, esse evento acontece anualmente e é feito com vários parceiros da Coral ao redor do mundo, nele são mostradas as tendências em cores para o ano vigente, incluindo a revelação da cor do ano, que esse ano foi a Melodia Suave, cor azul clara acinzentada presente no catálogo da Coral e disponível no Barriga Verde.

O evento aconteceu no Espaço A e contou com a presença de vários arquitetos e escritórios de Rio Branco e região, a palestra de apresentação das tendências foi ministrada pela palestrante Thalita Carvalho (@casadecolorir no Instagram), designer de interiores e apresentadora do GNT.

O Barriga Verde é um dos mais antigos varejos de materiais de construção do estado do Acre, completando esse ano seus 36 anos de atividade no estado, conta com um mix completo para atender desde o consumidor final até o arquiteto especialista nas mais diversas áreas.

A Akzonobel é pioneira em um mundo de possibilidades para dar vida às superfícies há mais de 200 anos. Há uma grande chance de você estar perto de dos seus produtos, pois são especialistas em cor e proteção. O portfólio de marcas globais – incluindo Coral, International, Sikkens e Interpon – tem a confiança de clientes em todo o mundo.