Basa abre inscrições para editais de patrocinadores; confira

O Banco da Amazônia abre nesta segunda-feira, dia 01, as inscrições para o Edital de Seleção Pública de Patrocínio para o ano de 2023, em sua 14ª edição. Serão mais de R$ 3 milhões disponibilizados para incentivar projetos nas áreas social, ambiental, cultural, esportiva, feiras, exposição e eventos.

Na edição de 2022, foram inscritos 607 projetos, sendo que 93 foram classificados, de acordo com os critérios estabelecidos no edital e na avaliação feita pela equipe de técnicos da Coordenadoria de Patrocínio.

As inscrições para o novo edital são gratuitas e devem ser encaminhadas, exclusivamente, para o e-mail: [email protected]. Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas com endereço fixo na área de atuação do Banco da Amazônia em todos os estados da Amazônia Legal.

Para o Edital de Pautas serão contemplados os projetos das seguintes modalidades: desenho, pintura, fotografia, grafite, técnicas mistas, esculturas, instalação, objeto, videoinstalação e novas tecnologias. Por meio deste edital, será destinado o valor de R$ 25.000,00 para cada projeto selecionado. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail, [email protected].

“A seleção dos projetos inscritos levará em conta a relevância conceitual e temática, inovação, impacto social, viabilidade técnica e estarem aderente ao posicionamento mercadológico e estratégico do banco”, informa” o secretário executivo do Basa, Alcir Bringel Erse.

Os editais estarão disponíveis a partir de 01 de agosto no sítio https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/o-banco/patrocinio até o dia 16.09.2022. Serão aceitas as inscrições realizadas por via eletrônica, até às 23h59 do dia 16.09.2022.

Os projetos que forem selecionados no certame, terão seus nomes divulgados no sítio do banco até o dia 30.11.2022.

Serviço da Assessoria de Imprensa:

Período de inscrições: de 01/08/2022 a 16/09/2022.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]