Batalhão da PM de Sena recebe 15 novos soldados; grupo será redistribuído

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, destacou nesta semana 15 novos soldados para o 8º BPM, cuja sede fica na cidade de Sena Madureira. Eles concluíram recentemente o curso de formação em Rio Branco e já estão aptos para a devida atuação.

Desse total, 4 serão designados para Manoel Urbano, 4 para Santa Rosa e 7 ficarão atuando em Sena Madureira.

“Eles foram recebidos pelo nosso comandante, o Tenente-coronel M. Jorge e pela nossa sub-comandante, Tenente Ivanise Pontes. Inicialmente, receberam algumas orientações no tocante ao serviço de patrulhamento e também conheceram alguns pontos do município onde há incidência de crimes. Hoje, os novos soldados já estão a postos no policiamento do Giro bem como no policiamento motorizado. A chegada dos novos soldados é de grande valia para o nosso Batalhão”, enfatizou o Tenente Fábio Diniz.

Neste ano, alguns policiais foram para reserva remunerada e a PM precisava dessa reposição e do devido reforço.

Em Sena Madureira, particularmente, a Polícia Militar desempenha ações relevantes no combate à criminalidade.

Ao todo, são 3 mulheres e 12 homens.