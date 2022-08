Bebedeira termina com homem ferido com três golpes de faca em Rio Branco

Manoel Artur do Nascimento Souza, 40 anos, foi ferido com vários golpes de faca na noite deste sábado (6), na Rua Hidelbrando de Souza, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Manoel e o autor do crime estavam participando de uma bebedeira em uma residência, quando houve uma discussão entre a vítima e o autor. Com os ânimos mais exaltados, o acusado, de posse de uma faca, desferiu três golpes em Manoel, que atingiram o braço direito da vítima, que teve um sangramento ativo após o corte ter atingindo uma artéria.

Para não morrer, o homem correu até a residência de parentes na rua Hidelbrando de Souza, onde pediu ajuda. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos a Manoel, que depois que foi atendido foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado e realizaram ronda na região, mas o acusado não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).