Bittar diz que a prioridade de Bolsonaro sempre foi eleger Marcia para o Senado

O senador licenciado Marcio Bittar negou os boatos que surgiram nos bastidores da política sobre uma possível desistência de sua pré-candidatura ao Governo pelo União Brasil, partido que preside no Acre. Em entrevista concedida ao ContilNet na tarde desta segunda-feira (15), o político disse que fará uma campanha como nunca fez.

“A chance de desistir da disputa é 0. Eu vou fazer prestação de contas do meu mandato, mostrar o quanto trabalhamos para o avanço do Acre ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que foi o que mais fez pelo nosso Estado”, destacou.

“Vou fazer uma campanha como nunca fiz, leve, tranquila e com pé no chão”, continuou.

Quando questionado sobre quem seria, de fato, o candidato de Bolsonaro no Acre, Bittar afirmou que nunca pediu “exclusividade” ao presidente, mas que o interesse do chefe do executivo federal sempre foi o de eleger a professora Márcia Bittar (Partido Liberal) para o Senado – o que também teria dito o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Há um mês, eu estive com o Bolsonaro, e ele me disse: “Bittar, por que não se lança para o Governo? Você tem preparo”. Eu respondi que não tinha esse interesse, mas que se surgisse, jamais iria pedir a ele que me desse exclusividade, que gravasse vídeo só pra mim ou declarasse apoio só para mim. Pedi que desse sua mensagem de apoio a todos”, explicou.

“A preocupação do Bolsonaro não é com nome A ou nome B. O que ele sempre disse é que quer eleger a Márcia para o Senado. O Flávio, quando esteve aqui, disse a mesma coisa. Lembro muito bem, em uma reunião que tive com ele, Márcia, Gladson e outras lideranças do PL, quando disse: “Depois de reeleger o meu pai, nossa prioridade aqui é eleger a Márcia”. O que Bolsonaro não quer é ver um Acre no atraso, outra vez”, finalizou.

A professora Márcia Bittar é pré-candidata ao Senado pelo PL e apoia o nome de Mara Rocha na disputa pelo Governo.

Do partido de Bittar, quem luta por uma vaga no Senado é o deputado federal Alan Rick, que já declarou apoio à reeleição do governador Gladson Cameli.