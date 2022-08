Bittar faz caminhada na Estação, presta contas do mandato e exalta Bolsonaro

O senador licenciado e candidato ao governo do Acre pelo União Brasil, Marcio Bittar 44, visitou na manhã desta segunda-feira, 29, os comerciantes do bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Acompanhado de sua candidata a vice, Dra. Georgia Micheletti, ele cumprimentou transeuntes e conversou com os empreendedores da região.

Durante o corpo a corpo, Bittar ouviu declarações de voto para si e para o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo PL.

“Minha campanha é uma prestação de contas, não só minha, do que fiz no Senado, em especial como relator-geral do Orçamento da União, mas também do que fez o presidente Bolsonaro pelo Acre. E não foi pouca coisa”, afirmou Bittar.

Entre as realizações citadas por ele constam os primeiros viadutos da capital, que vão desafogar o trânsito nos pontos mais críticos da cidade; a duplicação da estrada que leva do centro de Cruzeiro do Sul ao aeroporto do município; a construção do anel viário e da ponte de Brasileia e Epitaciolândia; o envio, pelo governo federal, de mais de 1,3 milhão de vacinas contra a Covid-19 para o Acre; e o pagamento de mais R$ 233 milhões em Auxílio Brasil para os acreanos.

Encontro com candidatas do UB

Após a caminhada pela Estação Experimental, Marcio Bittar se reuniu, em seu escritório no Estado, com as mulheres candidatas pelo União Brasil, entre as quais a própria vice, Dra. Georgia Micheletti.