Blog do Ton: Candidato a governador do RN é acreano; veja como está nas pesquisas

Pelo Rio Grande do Norte, tem acreano disputando o Governo. De acordo com o Valor, o candidato do Podemos naquela localidade é o capitão Styvenson. “Natural de Rio Branco, no Acre, ele tem 45 anos, é formado em Direito e é policial militar. Em 2018, disputou pela primeira vez uma eleição e se elegeu senador”, diz um trecho da publicação.

A vice é Francisca Henrique, também do Podemos. A dupla aparece, em média, com uma bagatela de 15% nas intenções de voto, variando para mais ou para menos em pesquisas locais. Estão em segundo lugar na disputa, atrás apenas da favorita Fátima Bezerra (PT), que pontuou 46% de acordo com a Ipec.

O terceiro tem 9% nesta mesma pesquisa. Será que teremos um acreano no segundo turno pelo governo do RN?

Petecão

Mais uma vez, o candidato Sérgio Petecão sai na frente. É o primeiro a ter candidatura homologada pela justiça eleitoral. Independentemente de ganhar ou não, Petecão se sobressai nestas eleições.

Petecão²

Atos como o comício virtual, organizado pelo time do senador popular, são inovações tecnológicas que já acontecem em todo o país. O Acre não pode ficar para trás. As demais candidaturas deveriam pensar nessa e em outras inovações.

“Fake News, Espaço Público Digital e Processo Eleitoral”

É o nome do curso promovido pelo MP do Acre para este período eleitoral. Atitude louvável. Nós precisamos de informação para lidar com toda e qualquer ação antiética nestas eleições. E na vida.

Agronegócio sustentável

É a nova bandeira do Jorge Viana. “Quem fez o primeiro silo para os produtores, para os fazendeiros fui eu, ali na BR-317”, disse em entrevista.

R$ 2,2 milhões

É o valor repassado pelo PT Nacional à chapa de Jorge Viana e Marcus Alexandre para o Governo e Nazaré Araújo para o Senado. O valor foi divulgado por sites de notícias e confirmado pelo partido.

Duelo no Iaco

Enquanto Mazinho Serafim apoia a candidatura de Márcia Bittar para o Senado, Alan Rick conseguiu o apoio de Gerlen Diniz, outra boa liderança daquelas bandas.

R$ 1 milhão

É o valor gasto por Lula com propagandas na internet para os eleitores do Sudeste. Para os eleitores do Acre, nem tchum. Esses eleitores não fazem muita diferença no cenário nacional.

Fundo eleitoral

Jorge, Nazaré, Alan e David Hall são alguns dos candidatos que já receberam suas fatias do famoso fundão. O ContilNet tem uma reportagem completa com os valores repassados, dos partidos para as contas desses candidatos.

Acreano

O vídeo que circula nas redes sociais, de um palmeirense sendo espancado por flamenguistas, é de uma acreano. Eu vivi de perto a insegurança que é frequentar esses terrenos, porque de organizadas essas torcidas não tem nada. É preciso segurança para manter a integridade das pessoas. Independente de qualquer camisa que o torcedor estivesse vestindo, nada justifica qualquer agressão.

R$ 200 milhões

É a bagatela movimentada na Expoacre 2022. Nada como uma excelente notícia como esta para fechar a coluna de hoje. Por mais ações que movimentem a economia do nosso estado.