Blog do Ton: Como os candidatos se saíram no primeiro bloco de propagandas?

Finalmente, o bloco foi posto nas ruas – ou melhor, na TV. Foi ao ar o primeiro bloco das propagandas partidárias e alguns partidos já mostraram um pouco de suas abordagens nessa campanha.

Por questões burocráticas, entraram Petecão, Mara, Gladson e Jorge. Os demais ficaram de fora. Para o Senado, as propagandas de Vanda, Ney e Nazaré foram exibidas. Dentre os problemas enfrentados pelos majoritários, destacam-se dois: burocraria de submissão do material e a rapidez e dinamismo do processo – alguns se tornaram candidatos muito próximo às convenções.

A começar pela campanha de Petecão. O senador popular trouxe uma peça genuinamente acreana. Apaixonante. Ponto para o meu querido amigo Alderian Campos e sua equipe. Gladson recorreu à emoção para mostrar sua brilhante gestão de crise durante a pandemia e causou impacto. Trabalho impecável chefiado pelo marketeiro Wilson Rodrigues.

Mara recorreu a um vídeo já usado nas redes sociais – o que não tirou seu brilho, já que reaparecer na tela da TV causou nostalgia a alguns acreanos; afinal, Mara foi a fiel companheira das noites acreanas. Jorge recorreu ao seu baú e resgatou momentos marcantes de sua gestão, sem deixar de alfinetar seu principal concorrente, o atual governador Gladson Cameli.

Para o Senado, as propagandas começaram com timidez. O momento mais marcante foi Gladson desenhando que Ney é seu candidato ao Senado e a bem amarrada peça de Vanda. Nas peças dos proporcionais, chamou atenção o cuidado que o partido de Petecão teve, com destaque para os efeitos sonoros, e o visual da coligação governista.

O Acre deu um salto de qualidade nos materiais apresentados. Quem ganha é você, leitor e espectador.

Auxílio

O Acre é o único estado brasileiro a pagar Auxílio Alimentação para os mesários que trabalham nas eleições. Essa é uma boa notícia para os acreanos. Mas os lá de fora também merecem ser valorizados.

Gladson e Jorge

Das informações da última pesquisa divulgada, a única informação que acredito que deva permanecer até o final é uma possível disputa entre Gladson e Jorge. Não pela falta de qualidade dos demais candidatos, mas por uma questão ideológica.

Polarização

Aqui e lá fora, qualquer cenário que fomente uma polarização é sempre realçado. É um cenário que se repete por todo o mundo. Se o nível do debate não descer, não vejo problema.

R$ 3 mi

É o valor recebido por Petecão via fundo eleitoral. Até aqui, o maior valor entre os candidatos ao Governo.

Sobrenomes

Dando uma olhada nas listas de candidatos, achei curioso a presença de muitos sobrenomes famosos. É a monarquização da democracia, ou democratização da monarquia.

Iolanda

Não deixo de registrar o que é bom. A entrevista da Iolanda Lima, ex-governadora, ao jornalista e empresário Roberto Vaz, do site AC24h, é rica, bem conduzida e leve. Uma aula de um importante capítulo da história do Acre.

Indígenas

De acordo com dados da justiça eleitora, estas eleições trazem o maior número de candidatos indígenas desde a autodeclaração. Espero que isso signifique uma real representatividade desses povos, e não esteja necessariamente ligada à autodeclaração.