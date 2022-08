Blog do Ton: deputados ampliam gastos com publicidade – e tem acreano na lista

Lá pelas bandas da Câmara Federal, tem gente rodando muito material. O curioso é que esse período antecede o período de eleições. Por todo o Brasil, parlamentares ampliam seus gastos com publicidade e o material foi destaque no Metrópoles, coluna do Rodrigo Rangel.

“Entre os líderes da gastança da cota parlamentar com autopromoção aparecem ainda a deputada Jéssica Sales, do MDB do Acre, com R$ 213,5 mil, e Bilac Pinto, do União Brasil de Minas, com R$ 210 mil. Ao apresentar suas prestações de contas à Câmara, os dois justificaram o gasto da maior parte dos recursos com notas de pagamento por inserções publicitárias em rádio, sites e nas redes sociais”, diz um trecho da publicação.

Pelo Acre, Jéssica optou pela reeleição. Os dados são referentes a janeiro/junho desse ano. Pelo regimento interno da Câmara, cada um dos 513 deputados tem direito a uma cota parlamentar mensal que varia de R$ 30 mil a R$ 45 mil, dependendo do estado de origem. Esse recurso é destinado para custear as atividades de mandato, como passagens aéreas, hospedagens e alimentação.

Perfil dos filiados

Homem solteiro acima dos 35 anos. Esse é o perfil dos filiados em partidos políticos do Acre. O curioso é que a maioria do eleitorado, cerca de 52%, é composta por mulheres. A conta não bate.

Ney Amorim

Vindo das últimas eleições com votação que quase o coloca na frente de Jorge Viana – poucos votos de diferença – Ney Amorim pode surpreender. Vamos esperar as próximas pesquisas. Quer gostem, quer não, elas darão um norte sobre o que podemos esperar das eleições em outubro.

Primeiro turno

Gladson Cameli aposta em uma eleição que se resolva no primeiro turno. Está certo. Não será uma tarefa fácil, porque precisa de um bom percentual de votos válidos.

Câmara Federal

Quem pode ocupar uma das cadeiras de deputado federal lá em Brasília é o deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos).

Aleac

E quem pode ocupar uma das cadeiras da Aleac é a jornalista e empresária Wania Pinheiro. Ela tem uma estratégia guardada para a campanha que pode cair nas graças do povo.

Gladson Cameli

Por falar em algo que pode cair nas graças do povo, o conteúdo audiovisual de Gladson Cameli, candidato à reeleição, é repleto de memes e trends.

Exonerações

Nos bastidores, esperavam-se centenas de exonerações na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (8). Não foram concretizadas.

Beyrute

O dr. Beyrute, excelente médico filiado ao PSDB, tinha um acordo via executiva nacional para ser o suplente de Márcia Bittar (PL-AC). O problema é que Márcia ficou em outro bloco, o que está em volta da candidatura de Mara Rocha (MDB-AC) ao Governo. E agora? E agora que o Beyrute vai encarar uma campanha de Senado pelo PSDB. Como titular.

Flaviano Melo

O deputado federal Flaviano Melo, até aqui, tem feito declarações relacionadas à paz dentro desse bloco. Se há algum grupo rebelde, querem apenas tumultuar e não estão muito preocupados com o todo.

Cenário

“Até o dia 15, algo pode mudar?” é a pergunta do momento. E eu digo que não só pode, como vai.