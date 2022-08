Blog do Ton: Esqueça qualquer pesquisa. Elas não revelam o atual cenário no Acre

Nenhuma pesquisa rodada até agora é capaz de dar alguma informação sobre o cenário que se desenhou na sexta-feira, com o término do prazo final para a realização das convenções partidárias. Mailza foi para vice, Ney está no Senado, Marcio está no Governo e Márcia voltou ao Senado, Alan saiu do jogo do vice e voltou à disputa ao Senado, Jorge Viana pulou para a vaga de Governo mais uma vez e agora temos Nazareth Araújo na disputa.

Parece coisa de semanas, mas todo esse cenário foi desenhado numa média de dois dias. Como na última pesquisa o cenário era outro, esqueça qualquer uma delas como forma de mensurar o resultado de outubro. Nenhuma delas é capaz de chegar perto do atual cenário. É esperar as próximas para medir os efeitos das últimas escolhas.

Mailza

A senadora Mailza agigantou-se. Poucos suplentes conseguem ter esse brilho e estar efetivamente no jogo. Com a escolha de Mailza para a vaga de vice, ela prova que é politicamente e eticamente aprovada.

Convenção do PP

Na convenção do PP, os que mais chamaram a atenção: Socorro Neri, os Bestenes e José Adriano. Mostraram força e uma militância engajada.

Lotada

Quem estava preparado para tecer comentários da convenção do PP e partidos que fazem parte do arco de aliança, deram com os burros na água. Lotou dentro e fora do ginásio do Sesc.

Márcia Bittar

Sempre falo que não discutam comigo, discutam lá com os meus resultados. Estendo esse comentário à Márcia Bittar, candidata ao Senado pelo PL. Fez um ótimo trabalho, subiu nas pesquisas, foi considerada para vice de Gladson e tem histórico político de atuação, e bem sucedida, nos bastidores. Para criticar uma mulher como essa, os analistas precisam, pelo menos, ter resultados parecidos ou que cheguem perto.

ContilNet

Preciso engrandecer o trabalho dos meus amigos do ContilNet, na cobertura da ExpoAcre. Impressionante como uma cobertura bem feita engrandece o evento. O ContilNet está fazendo um lindo trabalho.

ExpoAcre

Falando em exposição, os maiores políticos do cenário acreano aparecem por lá, com destaque para o governador Gladson Cameli, que sai das quatro paredes de seu gabinete e vai tratar com o povo.

Ata

Muita tensão envolvendo a finalização das atas, a serem enviadas ao TSE com o registros das candidaturas. Muita gente acredita que algo pode mudar. E vamos de teoria da conspiração.

Rosana Gomes

Sempre que encontro a prefeita Rosana Gomes, de Senador Guiomard, nos eventos, sou recebido com muito carinho. Essa prefeita tem lutado como uma leoa por aquele município. Tem meu respeito.

Jorge e Marcus

Jorge para o Governo e Marcus para vice é uma chapa excelente. A disputa vai ser boa. A dupla é forte candidata para o segundo turno, caso haja, com o governador Gladson Cameli e sua candidata a vice, Mailza.

45 do segundo tempo

Falando em Gladson e Mailza, a reviravolta nessa chapa é um dos assuntos do momento, chegando a ser maior que a chapa Jorge e Marcus. Mailza é o melhor nome para vice desse bloco.