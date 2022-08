Blog do Ton: Gladson e Mailza registram candidatura e vão rumo ao Governo de mãos dadas

No site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), já consta a candidatura de Gladson Cameli e Mailza rumo ao Governo do Acre. A chapa, revelada em plena convenção realizada na sexta-feira (5), pegou todos de surpresa, mas deixou membros do Progressistas eufóricos.

Nos bastidores, o clima é de festa. Com um nome leve e capaz de reunir votos dos núcleos evangélicos e pró-Bolsonaro, Mailza é considerada, por setores próximos ao governador e líderes desse bloco, como um grande acerto.

Essa é a quarta candidatura registrada. Petecão, Nilson Euclides e David Hall são os demais cabeças de chapa que levaram ao tribunal suas candidaturas.

Sucesso

É a palavra usada pelo governador Gladson Cameli para definir a Expoacre 2022. Os acreanos estavam com saudade desse tipo de evento. Veio para oxigenar a economia e as pessoas.

Covid

Por outro lado, é interessante acompanhar os casos de covid e outras doenças, para que sejam mitigados qualquer impacto desse tipo de evento na saúde das pessoas. Na segunda-feira (8), foram registrados mais de 700 novos casos de covid.

Beyrute

Os sites que tentaram neutralizar uma candidatura do médico Dr. Beyrute deram com os burros n’água. Está tudo registrado, seu nome consta na ata. Beyrute é um excelente profissional da área de saúde e sua candidatura é propositiva.

Elemento surpresa

Apesar de Mailza ter sido o nome do momento no fim de semana, por causa da surpresa relacionada à vaga de vice e o trabalho desenvolvido por sua equipe de comunicação, mão se pode tirar do páreo a aceitação que é uma chapa Jorge e Marcus, dois grandes nomes do time esquerdista.

E a Vanda?

Já corre nos bastidores a informação de que o prefeito Bocalom apoia Márcia Bittar (PL) em sua empreitada rumo ao Senado, com Mailza indo para vice de Cameli. E a Vanda?

Emplaca

Eu respondo: Vanda pode ter muito apoio do bloco petequista. Com Mailza fora da disputa pelo Senado, esse grupo acha que pode abocanhar uma boa fatia dos votos da Prefeitura de Rio Branco e, assim, emplacar Vanda entre os favoritos.

Artur Neto

Quem ganhou com a saída de Ney Amorim da chapa de federal do Podemos foi Artur Neto. Se já tinha chances de ser o favorito na disputa, essas chances aumentaram. A saída de Ney foi compensada com adesões que garantem a essa chapa a possibilidade de pegar uma cadeirinha lá em Brasília.

Tiro no escuro

Apenas as próximas pesquisas darão um norte – que ainda não é definitivo – sobre quem é quem no jogo do bicho. Tentar desenhar cenários com toda essa mudança é dar tiro no escuro.

Paciência, prudência e inteligência

Analisando as formações de algumas chapas, digo sem medo que alguns dos ingredientes que faltaram para que muitas delas ficassem mais encorpadas foram: paciência, prudência e inteligência.