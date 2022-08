Blog do Ton: Mais divididos do que nunca, disputas eleitorais tem gosto de maratona

“Existe uma esquerda caduca, fossilizada no Acre que quer voltar ao poder, e que não entusiasma mais ninguém”. A fala é do candidato ao Senado, Sanderson Moura. A declaração evidencia ainda mais o que não é mais novidade: há tempos os blocos não vão tão divididos para as urnas. De esquerda a direita, são muitos candidatos, fazendo, principalmente, da disputa ao Senado uma verdadeira maratona.

Mas o fenômeno não se resume ao Acre. Na verdade, de acordo com levantamento nacional, o estado é um dos menos concorridos. Esse grande número de candidatos é visto Brasil afora. Ruim para os blocos, que perdem força política, porque elas se dividem. Bom para o eleitor, que ganha opções qualificadas de voto.

Aleac

Queria saber de onde os analistas são tão otimistas em projetar que um grande percentual de deputados estaduais busca reeleição garantida. Esse quadro é mediano, e muitos bons nomes estão na disputa. Não sou tão otimista.

Câmara Federal

Já na Câmara Federal, vejo o buraco como sendo mais embaixo. Ainda assim, com Vanda e Alan para o Senado, duas vagas certas estão abertas.

R$ 2,5 milhões

É a bagatela que Flaviano Melo recebeu via fundão para a sua campanha. Maior do que muitos fartos candidatos ao Governo do Acre.

Pesquisas

Sem querer descredibilizar a última pesquisa divulgada e seu instituto, muita coisa deve mudar daqui para setembro. Esse cenário que foi desenhado é recente.

Não faria

Petecão se disse surpreso com a opção de Bocalom em apoiar Márcia Bittar. “Não faria”. Claro que não. A candidata dele é Vanda. A de Bocalom nunca foi.

Presidente

Bolsonaro lidera corrida presidencial no Acre com 43,4% contra 32,2% de Lula. Informações divulgadas na última pesquisa. Lá fora, o cenário é o inverso.

Flávio Bolsonaro

Um vídeo mostra Flávio Bolsonaro dispensando apoio à candidatura de Márcia Bittar. “Quero ao meu lado no Senado”. Matéria completa no ContilNet.