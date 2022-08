Blog do Ton: Márcia Bittar coleciona vitórias em trajetória rumo ao Senado e prova ser forte

Se Márcia Bittar (PL-AC) encerrasse sua participação nas eleições por aqui, já seria vitoriosa pela força que demonstrou ter. Foi alvo de todos os lados, criticada, recebeu ódio gratuito, e manteve-se firme.

Nesta semana, recebeu apoio de quatro importantes prefeituras: Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. Some isso às pesquisas, onde foi a que mais cresceu na pré-campanha, e os mais de 10 partidos que a apoiaram nesse mesmo período.

A verdade é que muitos marmanjões não teriam metade dessa força e coragem. Essa campanha tem muitos dos ingredientes para levar a única vaga deste ano ao Senado. Está no jogo e é bom que não subestimem.

20

É o número de governadores que tentam reeleição este ano. O Extra aponta possibilidade de reeleição na grande maioria pelo histórico no país.

Marcio Bittar

No Acre esta semana, o senador licenciado e candidato ao Governo Marcio Bittar (UB-AC) toma decisões importantes sobre sua campanha.

Governador

“Se o Marcus Alexandre fosse o candidato a governador, teria meu voto”. De um prefeito que não faz parte da base do PT.

Chapa

Por falar em PT, a chapa de federal da federação foi sacrificada, com a retirada de Nazaré Araújo para disputar o Senado. A chapa terá um trabalho difícil se quiser fazer dois.

PSB

Outra chapa de federal que não deu indícios de sobrevida foi a do PSB. O deputado estadual Jenilson Leite fez bem em manter-se nas disputas majoritárias, assim não depende da legenda para ganhar uma cadeira, depende única e exclusivamente de sua performance.

Agir

Enquanto todo mundo, inclusive os partidos ditos grandes, lutavam para montar chapa, o Agir já estava com tudo pronto. Na política, nem tudo é sobre nomes. É também sobre matemática e organização. Ponto para o Agir.

Alda Radine

A polêmica agente que faz parte do trisal é candidata a federal pelo MDB. Nas eleições de 2020, ela obteve 30 votos para vereadora em Brasiléia.

Prefeitos

Tire qualquer informação dos prefeitos do Acre com maior facilidade do que as respostas sobre quem apoiam este ano. Ninguém quer se comprometer.

Alto Acre

Pelas bandas do Alto Acre, o clima é de silêncio. Após o dia 16, já nesta terça-feira, saberemos quem apoia quem.

Segunda-feira (15)

É o prazo final para mudanças em chapas. Teoricamente, coisas podem mudar até 17h.