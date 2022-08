Blog do Ton: MP eleitoral contesta registros de candidaturas no AC

26: esse é o número de candidaturas contestadas pelo MP eleitoral no Acre. Em todo o país, o número chega na casa dos 800. Localmente, são várias as questões jurídicas ainda a serem resolvidas. Até nas majoritárias, onde várias candidaturas estão com status de aguardando julgamento.

No caso do MDB, por exemplo, a chapa completa foi rejeitada. O partido não cumpriu o requisito de vagas mínimas para as mulheres. Nacionalmente, o partido já foi questionado por isso. A reportagem do Poder 360 intitulada “MDB usa mudança em lei para turbinar campanha em R$ 15 milhões” acusa o partido de usar a verba para as mulheres para impulsionar apenas uma candidatura, a de Simone Tebet.

“Recursos do Fundo Partidário eram para a inclusão de mulheres na política; maior parte deve ir para campanha de Simone Tebet”, disse a publicação. Por aqui, a situação deve ser resolvida com a inclusão de uma mulher na chapa.

Dia da votação

No dia da votação, ônibus começam a circular às 3h30 em Rio Branco e passagem de volta será gratuita. Excelente iniciativa da prefeitura da capital.

13

É o número de estados onde Lula lidera a corrida presidencial, de acordo com pesquisas.

E 7

É o número onde Bolsonaro sai na frente. O Acre está nesse hall de estados.

Primeiro turno

Vejo institutos de pesquisas prevendo um primeiro turno vitorioso para Gladson, com chances de encerrar a disputa governamental já no dia 2 de outubro. Só que alguns institutos são ligados a forças políticas, então, se eu fosse o governador, tomaria cuidado.

Brilhou

Festa linda a da ex-prefeita e candidata à Câmara Socorro Neri. Contou com a presença de expressivas lideranças políticas e mostrou força.

Natural

É absolutamente natural que os candidatos com baixos índices nas pesquisas se dirijam à imprensa e seus canais para questionar. Se esses candidatos estivessem numa posição mais privilegiada, será que as reclamações permaneceriam?

Ney e Márcia

São dois candidatos ao Senado que têm espaço para crescer. São candidaturas novas e estão formando boas alianças agora. Com destaque para Márcia, que tem feito uma ostensiva às prefeituras, e Ney, que emplacou Lurdinha Lima em sua suplência contemplando a região do Juruá.

7

É o número de prefeituras que apoia a candidatura de Márcia Bittar. De menos de dois dígitos da primeira pesquisa divulgada após as convenções, Márcia já aparece empatada tecnicamente na vice-liderança da corrida.

Propagandas eleitorais

Após a pesquisa Ipec, as reações dos candidatos foram imediatas: as propagandas majoritárias destacaram falhas no governo Gladson Cameli. Ninguém gostou dos altos percentuais do candidato à reeleição.

Tendência

Vários analistas, dos diferentes blocos, apontam que a tendência é piorar a ostensiva contra o governador. Querem empurrar a eleição para o segundo turno. Na propaganda que foi ao ar nesta quarta-feira (31), Jorge se despediu da audiência praticamente com um ‘até o segundo turno’.