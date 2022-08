Blog do Ton: Para quem vai o apoio do presidente Bolsonaro no Acre

Nas eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro não teve dúvidas em apoiar o governador Gladson Cameli, ainda que seu partido, à época o PSL, tivesse um candidato postulando o cargo. Essa chapa, caminhando rumo à reeleição, se fortalece com Mailza, uma senadora que sempre que exerceu seu mandato em conformidade com o Governo Federal.

O problema é que, no Acre, seu palanque está dividido e a pergunta do momento é: afinal, para quem vai o apoio de Bolsonaro no Acre? Essa é uma pergunta não será respondida categoricamente.

19

É o número de estados onde PP e PL são adversários. Ambos os partidos estão com o presidente Bolsonaro. São aliados em apenas 7.

Márcia Bittar

No Senado, Bolsonaro fez gesto de apoio à Márcia Bittar (PL-AC). A dupla se encontrou nesta semana, acompanhados do candidato ao governo Marcio Bittar (UB-AC).

95%

É o percentual de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que são chefiadas por mulheres.

Não aposto

Essa disputa ao Senado está boa. Muitos bons nomes. Por enquanto, não aposto em um favorito.

Um norte

Com as próximas pesquisas sobre as majoritárias no Acre, tanto o eleitor como os partidos devem ter um norte sobre o que se tornou essa disputa. Foram muitas mudanças antes das convenções.

Há quem aposte

E há quem aposte em novas mudanças. Os quadros ainda não estão fechados e o jogo ainda está sendo jogado.

Movimentado

Em Brasília, o gabinete da senadora e candidata a vice-governadora Mailza foi movimentado. Recebeu grandes nomes do cenário político nacional, teve importantes reuniões – e, dentre estas, uma com membros do agro acreano.

Dono do voto

Vai ser uma briga feia para discutir quem é o dono do voto do agro. Com Edivan na Sepa, Gladson deu um importante passo para estar com esse público em seu palanque. E Mara tem Fernando Zamora como vice, mas muita gente acha que ele não representa o agro como um todo.

Papel do vice

Nestas eleições, o vice assume um papel importante. As chapas estão mais preocupados ao compor.

Conhecidos

O grande desafio de uns candidatos é o de se tornar conhecido em 45 dias. Isso até nas majoritárias. As estratégias são as mais diversas.