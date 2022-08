Blog do Ton: posto de mais nova candidata destas eleições pode ficar com acreana

Todos os que concorrem a deputado – federal, estadual ou distrital — devem ter no mínimo 21 anos. Isso de acordo com a legislação vigente. Se a candidata Pamela Kathellen Silva Mendes de 18 anos – que tenta concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) – for impugnada, o posto de mais jovem candidata nas eleições deste ano fica para uma acreana.

Ela se chama Gleyciane Holanda e completa 21 anos no dia 21 de agosto e concorre a deputada estadual no Acre. Não é a primeira vez que o estado se destaca por ter jovens líderes. Com 35 anos, Gladson Cameli já ocupou o posto de mais jovem senador.

Gleyciane está filiada no Cidadania.

Tempo de rádio e TV

Gladson Cameli, candidato à reeleição, terá o maior tempo de televisão: 2m55. Em seguida, na lista dos candidatos ao Governo, aparece a deputada federal e candidata ao Governo Mara Rocha (MDB), que terá 2m01s. Na sequência: Márcio Bittar (UB), com 1m43s; Jorge Viana com 1m30s; Sérgio Petecão com 1m19s; Nelson Euclides, 21s; e David Hall com 8 segundos.

35

É o número de dias de propaganda eleitoral. Na TV e rádio, elas começam dia 26 de agosto e seguem até 29 de setembro. Na internet, elas estão permitidas desde o último dia 16, contanto que obedeçam as diretrizes da justiça eleitoral.

17 por 1

De acordo com uma publicação no site vizinho, o AC24hs, os candidatos a federal do Acre estão em briga acirrada: são em média 17 candidatos a federal brigando por uma cadeira. É quase proporção de concurso.

20

É o número de governadores em todo o Brasil que estão em busca da sonhada reeleição. Dente estes, o governador do Acre, Gladson Cameli.

Acre e Alagoas

São os estados onde o partido do presidente Jair Bolsonaro não tem chapas para federal. no Acre, o partido deixou de fazer um – tinha grandes chances, com nomes como Charlene Lima na chapa.

MDB

Outro que não deve ter candidatos em alguns estados é o MDB. Esse partido já foi o Todo-Poderoso das legendas. Tenho informações de pelo menos dois estados – Piauí e Espírito Santo – que não montaram chapas.

Marfisa é Vanda

Petecão afirmar que o voto de Marfisa é da Vanda é a mesma coisa de dizer que seis é meia dúzia. O voto de Marfisa não poderia ser diferente.

Puxadores de voto

Jéssica, Meire, Duarte e Gehlen devem ser os puxadores de votos destas eleições. O dado foi publicado pelo Congresso em Foco. A reportagem completa está disponível no ContilNet.

Festival de Gramado

O ex-presidente Lula parabenizou a acreana Gleici Damasceno pelo reconhecimento do longa Noites Alienígenas no Festival de Gramado. Gleici é filiada ao Partido dos Trabalhadores.