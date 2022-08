Blog do Ton: “Venha cá, senadora do meu coração”, diz Gladson ao encontrar Mailza na ExpoAcre

Senadora do meu coração: esse foi o termo usado pelo governador Gladson Cameli ao encontrar a senadora Mailza durante a ExpoAcre, feira de exposições que acontece nestes dias em Rio Branco.

Cercados de profissionais de ambas as equipes, membros da imprensa e população que prestigia a feira, a dupla cumpriu agenda, ambos passearam pelo parque de exposições e Mailza acompanhou Gladson atentamente ao ceder entrevista a um veículo local.

Faltando poucos dias para a convenção que chancela a dupla para a disputa majoritária, ainda tiveram uma reunião no gabinete do governador Gladson, classificada como proveitosa por uma pessoa que estava presente.

“Entre terça e quarta”

Foi a frase usada por uma pessoa ligada a Marcio Bittar para dizer quando o senador licenciado estará de volta ao Acre. Deve trazer importantes informações na mala e fazer movimentos importantes.

Chapa pronta?

O MDB dizer que está com chapa pronta só para tirar o poder de Bittar numa possível negociação é, no mínimo, curioso. Qualquer semianalfabeto da escola da política sabe que Marcio ampliaria – e muito – a performance daquela chapa.

Jéssica Sales

Com Jéssica Sales disputando a Câmara Federal, além de sua vaga garantida, a potente parlamentar do Juruá dá ao seu partido a esperança de levar mais um.

Terça-feira, 2 de agosto

É a data que Petecão registra sua candidatura e seu Plano de Governo. Está saindo na frente.

Folha

Reportagem da Folha fala sobre as disputas internas e dissidências que vivem os governadores que desejam reeleição.

Até hoje

No Acre, o governador Gladson Cameli enfrenta desafios até hoje. A chapa ainda não está 100% ok. Na reportagem, citado o “clima de rebelião” no Acre e Marcio Bittar foi anunciado como “aliado de primeira hora” de Cameli.

Afastou

Jenilson Leite afastou de vez as possibilidades de uma reconciliação com o PT em entrevista ao ContilNet. Em seguida, foi convidado para ser o candidato ao Senado pela chapa do MDB. Não seria nada mal, mas seria o melhor caminho?

7 de setembro

O tão temido por alguns Sete de Setembro tem sido alvo de reportagens na imprensa. Agora, a imprensa nacional diz que o presidente Bolsonaro convidou para o ato governantes estrangeiros.

Bivar

Lá pelas bandas do União Brasil, Luciano Bivar desistiu da candidatura à República. O fato já era esperado, já que essa candidatura não engrenou, apesar do superpartido.

Ninguém esperaria

O que ninguém esperaria é uma aliança com ninguém menos que Lula.