Bola de Ouro 2022: veja os indicados para o prêmio de melhor do mundo

A revista France Football divulgou nesta sexta-feira os indicados para o prêmio Bola de Ouro 2022, com a presença de três brasileiros: Vinicius Junior e Casemiro, ambos do Real Madrid, e Fabinho, do Liverpool. Neymar e Lionel Messi, ambos do PSG, ficaram fora da lista de 30 concorrentes ao prêmio. Maior ganhador da premiação (seis vezes: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) e atual dono da Bola de Ouro, Messi ficou fora dos finalistas pela primeira vez desde 2005.

Também estão entre os finalistas o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, vencedor dos dois últimos prêmios da Fifa de melhor do mundo, e o francês Karim Benzema, do Real, considerado o favorito à Bola de Ouro este ano.

Em 2015, quando fez 60 anos, a France Football fez uma revisão de todos os seus prêmios anteriores com base nas regras atuais e reconheceu Pelé como o maior vencedor. O Rei do Futebol teria sete Bolas de Ouro, em 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970. Mas o tricampeão mundial, no entanto, não consta na lista oficial de ganhadores.