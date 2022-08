Bolsonaro lidera pesquisa no AC com mais de 50% das intenções; Lula aparece em 2º

A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (29) pela Globo, mostra que o atual presidente do Brasil e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, segue como o preferido da população acreana.

Bolsonaro lidera as intenções de voto com 53%. o ex-presidente Lula aparece em seguida, com 30%.

O candadidato do PDT, Ciro Gomes, surge em terceiro lugar, com 8%. Vera Lúcia (PSTU), Simone Tebet (MDB) e Pablo Marçal (PROS) tiveram 1%.

Brancos e nulos somaram 6%. 4% disseram não saber.

O instituto entrevistou 800 acreanos entre 23 e 28 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o número AC090202022.