“Bolsonaro não quer a esquerda governando o Acre mais uma vez”, diz Gladson

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, o governador Gladson Cameli deu mais detalhes sobre o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, ocorrido no Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira (11), com a presença da senadora Mailza Gomes.

SAIBA MAIS: Gladson e Mailza tomam café com Bolsonaro para tratar das eleições no Acre

“Foi muito proveitoso e significativo. Deixamos claro que queremos mais uma vez dar a ele a maior votação proporcional, como em 2018. Agradecemos pelas conquistas que o Acre teve em todo o seu mandato. Ele ficou muito feliz”, disse o chefe do executivo.

Também participaram do encontro outros pré-candidatos aos governos estaduais e ao Senado pelo Progressistas, além de Arthur Lira – presidente da Câmara – e Ciro Nogueira, representando a direção nacional da sigla.

“Ele se mostrou muito satisfeito com o trabalho que estamos desempenhando até aqui”, continuou.

Gladson afirmou também que o atual presidente fez um pedido a ele e a todos os que representam a direita no Acre.

“Ele disse que não quer que a esquerda volte a poder e, por isso, pediu que nos uníssemos”, finalizou.