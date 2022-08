Bolsonaro nega haver “fome para valer” no Brasil: “Não como é falado”

Durante participação no Ironberg Podcast, realizado por fisiculturistas, o atual titular do Palácio do Planalto disse que o Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família, garante R$ 20 por dia a mais de 20 milhões de beneficiários. “Fome no Brasil, fome para valer, não existe da forma como é falado. O que é extrema pobreza? É você ganhar até 1,9 dólar por dia, isso dá R$ 10. O Auxílio Brasil são R$ 20 por dia. Quem, porventura, está no mapa da fome, pode se cadastrar e vai receber, não tem fila o Auxílio Brasil. São 20 milhões de famílias que ganham isso daí. Esse discurso de 30 milhões passando fome não é verdade esse número. Você pode ver quem diz isso. Não vou falar quem é o cara, vocês sabem quem é”, afirmou Bolsonaro durante o bate-papo. Veja o momento: “Extrema pobreza é você ganhar R$ 10 por dia. O Auxílio Brasil são R$20 por dia”, diz Bolsonaro ao negar novamente que existe fome no país. Presidente também contestou estimativas de que 30 milhões de brasileiros passem fome. “Eu falando isso, estou perdendo votos”, concluiu. pic.twitter.com/dwgDy1ikkQ — Metrópoles (@Metropoles) August 26, 2022

De acordo com levantamento divulgado em junho, porém, o Brasil tem cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente — quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020.

Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN). Em abril deste ano, o primeiro levantamento apontava que o país tinha 19 milhões de brasileiros passando fome.

Na conversa desta sexta, o presidente disse: “Se eu for a qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele. Isso não existe. Eu falando isso estou perdendo votos, mas a verdade você não pode deixar de dizer”.