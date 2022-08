Bolsonaro vai a podcast de fisiculturistas após zerar imposto em whey

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participará de uma entrevista em um podcast de fisiculturistas, marcada para as 16h desta sexta-feira (26/8). A confirmação da presença do chefe do executivo veio após ele anunciar que o governo federal zerou o imposto sobre a importação de suplementos alimentares como o whey protein, consumido por atletas e fisiculturistas.

O programa será transmitido ao vivo no canal da atração no YouTube. O fisiculturista Renato Cariani confirmou a presença do presidente no Ironberg Podcast pelas redes sociais.

O presidente vem sofrendo críticas pela decisão de zerar a tributação sobre suplementos. Nas redes sociais compartilhou uma montagem de um atleta musculoso com o rosto do mandatário e com o número 22, que será usado na campanha de eleição. Veja o post: