Bonde do Forró, Wanderley Andrade e dupla sertaneja são atrações confirmadas da ExpoSena

A ExpoSena começou a divulgar as atrações para a edição de 2022 do evento, que ocorre presencialmente depois de dois anos desde o início da pandemia do coronavírus. O evento acontece entre os dias 22 e 25 de setembro no município de Sena Madureira, interior do Acre.

A programação divulgada pela organização da ExpoSena conta com grandes nomes da música brasileira, como Wanderley Andrade, Bonde do Forró, dupla Lucas e Ivan e os cantores gospel Aliny Silva e Mattos Nascimento.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com Aldejerbson Lira e Adriana Marta, que compõem a comissão organizadora da feira e confirmaram que o show da Banda Bonde do Forró acontece no dia 24 de setembro, véspera de aniversário da cidade. No dia 23 de setembro, acontece dois shows gospel, as apresentações do cantor Mattos Nascimento e Alyne Silva, que devem entrar no palco às 19h30.

O show da dupla sertaneja Lucas e Ivan também acontece no dia 23 setembro após os shows gospel e rodeio.

Em vídeo nas redes sociais, o cantor Wanderley Andrade anunciou que sua apresentação acontece no dia 25 de setembro, no aniversário de 118 anos de Sena Madureira. A organização confirmou com exclusividade para essa coluna a data do show.

Aldejerbson destacou ainda que todos os shows são gratuitos. Além das atrações nacionais, o palco da ExpoSena recebe vários artistas locais durante as cincos noites de evento.

Veja a programação de shows nacionais confirmadas com exclusividade para o ContilNet:

-23 de setembro: Mattos Nascimento e Alyne Silva / dupla sertaneja Lucas e Ivan

-24 de setembro: Bonde do Forró

-25 de setembro: Wanderley Andrade