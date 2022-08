Brasil tem 34 mil vagas em 135 concursos, com salários até R$ 33 mil

Há 135 concursos públicos com inscrições abertas no Brasil nesta segunda-feira (29/8). São 34.476 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 33.404,40. As oportunidades abrangem preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

O concurso do Senado Federal abre 1.014 vagas para as carreiras de procurador, analista, advogado, consultor e técnico. Dentro do total anunciado, apenas 22 são imediatas, ficando as 992 restantes destinadas a compor o cadastro reserva.

Os servidores concursados trabalharão em Brasília e, inicialmente, terão remuneração que pode variar de R$ 19,4 mil a R$ 33,4 mil mensais. A prova objetiva está prevista para 6 de novembro.

As inscrições ficam abertas até 21 de setembro e podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição contratada para realizar o evento.

Banco de Brasília

O certame do Banco de Brasília (BRB) oferece 50 vagas para o cargo de escriturário de nível médio — a porta de entrada na carreira bancária —, mais 150 de cadastro reserva. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca responsável pela realização do concurso.

As inscrições podem ser feitas pelo site até 3 de outubro, com taxa de participação fixada em R$ 66,50. O cargo de escriturário tem salário de R$ 3.764,66, e a jornada de trabalho é de 30h semanais. Há previsão de que as provas sejam aplicadas em novembro.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 6 de novembro. O certame é válido por dois anos, contados da homologação e prorrogáveis por igual período.

Ministério Público do Trabalho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abre cinco vagas na sede em Brasília para a carreira de procurador. O salário pode chegar a R$ 33.689,11. A inscrição preliminar dos interessados deve ser feita no site do MPT até 12 de setembro de 2022. O valor da taxa é de R$ 250.

Os candidatos serão avaliados por meio da realização de provas objetiva, discursiva, prática e oral. A primeira dessas avaliações está programada para ser aplicada em 13 de novembro de 2022.

Secretaria de Educação

O concurso com mais oportunidades é o da Secretaria de Educação do DF. São 4.254 vagas, sendo 812 imediatas e 3.442 para formação de cadastro reserva, em cargos das carreiras do magistério público e da assistência à educação.

Os cargos envolvidos são voltados para pessoas de nível superior em diversas áreas. A jornada de trabalho é de 40h semanais. A remuneração será de R$ 4.228,56, para professores e pedagogos, e de R$ 3.261,59, para gestores em políticas públicas e gestão educacional.

As provas objetiva e discursiva, ambas integrantes da primeira etapa do concurso, estão previstas para serem aplicadas em 9 de outubro de 2022, nos turnos da manhã e da tarde, conforme a ocupação. A inscrição é realizada no site oficial do Instituto Quadrix até 31 de agosto.

Confira outras oportunidades

Ministério Público de Minas Gerais

Nível superior

100 vagas

Inscrições até 5 de setembro

Salário até R$ 30.404,42

Corpo de Bombeiros de Goiás

Nível superior

612 vagas

Inscrições até 16 de outubro

Salário até R$ 13.901,60

Secretaria de Educação de Pernambuco

Nível médio e superior

589 vagas

Inscrições até 2 de setembro

Salário até R$ R$ 3.236,44