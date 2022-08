Brasileia inicia vacinação antirrábica após caso confirmado de raiva humana em Cobija na Bolívia

A prefeitura de Brasileia, iniciou nesta terça-feira (15), a campanha de vacinação antirrábica após a confirmação de um caso de raiva humana, em um paciente que está na UTI em coma, cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado da Bolívia.

Como o município de Brasileia e Epitaciolândia ficam em uma região fronteiriça a Secretaria Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio Secretaria Municipal de Saúde do município de Brasileia emitiu um comunicado de risco epidemiológico.

De acordo com o comunicado elaborado pelo Centro de Informações Estratégicas na Vigilância em Saúde (Cievs de Fronteira),em parceria com SEDES Pando, o diagnostico foi feito no último dia 11 de agosto, confirmado por laboratório. O paciente não tem antecedentes de mordedura de cão ou gato diz o comunicado divulgado.

Antropozoonose transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus presente na saliva e nas secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura. Caracteriza-se como encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%.

Em caso de uma infecção pela doença ficar em alerta máxima aos sintomas e procurar pronto atendimento com urgência segundo as orientações da SESACRE e do próprio Ministério da Saúde, mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, perda de apetite, dor de cabeça, náuseas, dor de garganta, fraqueza, irritabilidade inquietude, sensação de angústia.

Baixe e veja comunicado no link abaixo:

COMUNICAÇÃO DE RISCO 03-2022 RAIVA HUMANA (2)