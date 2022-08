Brasileira dança com “pescoço virado” e artista internacional compartilha; VÍDEO

A catarinense Julia Barni, de 23 anos, viralizou pela terceira vez dançando com o pescoço virado nas redes sociais. A jovem tem 5 milhões de seguidores no TikTok, 588 mil no Instagram e 121 mil inscritos no Youtube. Ela é estudante de educação física da UFSC, professora de dança e, atualmente, criadora de conteúdo nas redes sociais.

Natural de Florianópolis, conta que o sucesso veio do dia para a noite. Após publicar um vídeo dançando com a “cabeça virada” em quase 180°, recebeu milhares de visualizações e compartilhamentos. Até o rapper norte-americano Snoop Dogg repostou o vídeo na sua conta oficial. Hoje, a postagem possui 45 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas.

Desde então, Julia conta que já viralizou em outros dois momentos. Um deles foi com as imitações dos personagens de CupHead, um jogo com estética de animação vintage. O último, no início de agosto, novamente dançando com o pescoço ao contrário, quando estava em uma casa com vários influenciadores, a Wix House.