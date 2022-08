Briga entre membros da mesma família quase termina em morte no Acre

Sebastião André Brito de Souza, conhecido como “Pipa”, ficou gravemente ferido após ser baleado na tarde desta segunda-feira (15), na rua Chico Mendes, no bairro da Sibéria, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, “Pipa” foi até a casa do próprio sobrinho para tentar matá-lo com um facão, depois de uma discussão familiar. O sobrinho, que ainda não foi identificado, rapidamente foi dentro do imóvel e saiu com com uma espingarda municiada e efetuou um tiro no abdómen de “Pipa”, que ficou com as vísceras expostas. Após a ação, o criminoso fugiram do local.

Sebastião foi socorrido por moradores da região, que colocaram a vítima na carroceria de uma caminhonete e depois encaminharam ele para o Hospital Epaminondas Jácome, em estado de saúde gravíssimo. Pouco tempo depois, os médicos do hospital conseguiram estabilizar o quadro clínico de Sebastião e encaminharam para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia da Polícia Civil de Xapuri.