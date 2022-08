CadÚnico: confira se é obrigatório atualizar para ganhar Auxílio em setembro

O Auxílio Brasil seguirá com os pagamentos de R$ 600 mensais até dezembro de 2022, quando chegarão ao fim os recursos liberados para a ampliação do programa social. Assim, para continuar recebendo essas parcelas, é preciso seguir todas as regras do programa.

Desse modo, uma das exigências necessárias é ter a inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Isso porque esse sistema do Governo Federal é a forma de receber os auxílios distribuídos.

Quem precisa atualizar os dados do CadÚnico?

Segundo os requisitos de atualização do CadÚnico, há três grupos de pessoas que precisam renovar o registro ainda em 2022. São eles:

Cadastro atualizado, mas com divergência

Necessário para as famílias com renda per capita mensal entre R$ 210,01 e R$ 606,00 e que, ainda que tenham o cadastro atualizado, existe alguma divergência nos dados informados ao governo. Válido para o período de seis meses.

Cadastro desatualizado

Voltado para as famílias com renda per capita a partir de R$ 606,01 que estão em divergência no registro do Cadastro Único durante o período de pelo menos um mês

Pessoas que atualizaram os dados em 2016 ou 2017

Neste caso deve-se atualizar os dados até o dia 14 de outubro.

Como atualizar CadÚnico?

A atualização deve ser feita de forma presencial, ou seja, o responsável familiar deve ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. No local, é preciso apresentar CPF ou Título de Eleitor e os documentos dos familiares, são eles:

CPF;

RG;

Carteira de trabalho;

Certidão de nascimento ou casamento;

Título de eleitor;

Registro administrativo de nascimento indígena (RANI).

Ademais, se a pessoa for servidor público, passará por uma entrevista para coletar novos dados.

Como saber sua situação?

Primeiramente, para averiguar a sua situação cadastral do CadÚnico, é possível:

Através do aplicativo disponível para Android e iOS;

Por meio do site do CadÚnico;

Presencialmente em qualquer CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Dessa forma, para quem optar fazer a atualização de dados de forma online, é necessário informar o CPF para fazer a consulta. Além disso, o aplicativo do programa ainda exige que o interessado tenha um conta no gov.br para obter as informações necessárias.

Filas nos CRAS

As filas de espera na porta dos CRAS tem sido motivo de discussão após o falecimento de uma mulher que aguardava atendimento no Distrito Federal. Isso porque, apesar da tragédia, diversas pessoas continuam dormindo na porta dos CRAS para ficar mais próximo do atendimento.

