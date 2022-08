Caio Blat fala sobre viver casamento aberto; confira

Caio Blat decidiu falar abertamente sobre seu casamento com Luisa Arraes. Os dois estão casados há cinco anos, e vivem um relacionamento não tão convencional. Em entrevista ao jornal “O Globo”, o ator contou que ele e a esposa não moram na mesma casa.

A decisão partiu em comum acordo e assim eles conseguem preservar a intimidade de cada um. Mesmo não morando na mesma casa, eles são vizinhos de porta, já que moram no mesmo prédio.

Blat explicou que a forma que eles decidiram se relacionar é um formato saudável, e ressaltou que o comportamento deles varia de acordo com o tempo, por isso, a comunicação é fundamental para que eles vivam bem.

“Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas, se perguntando ‘qual vai ser?’. A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo”, contou o artista.

Relacionamento livre

O ator contou que a decisão de morarem separados partiu dos dois. “Temos D.R. todo dia. A gente busca o lugar de cada um, não se fundir num relacionamento. Decidimos ser vizinhos, tenho o meu filho, um relacionamento incrível com a Maria [Ribeiro, ex-mulher]”, acrescentou.

Caio ainda afirmou que seu relacionamento com Luisa é bastante saudável porque eles tem uma visão livre, além disso, ele também falou a respeito da masculinidade. “Muitos homens não se permitem ser afetuosos. Quantas vezes um pai deixa de ser afetuoso com filho porque há esse distanciamento masculino? Essa masculinidade é frágil e tóxica para todos. Mais ainda para mulheres, que convivem há anos com a violência.”

Ele ressaltou que o teatro o ajudou nessa questão. “A masculinidade frágil está saindo de moda, está cafona. A pior coisa de que alguém pode ser chamado hoje é de hétero top, virou uma figura antiquada. Cresci no teatro, a gente sempre teve muita liberdade sexual”, finalizou.