Caixa libera benefício de R$ 710 nesta quarta; confira se você recebe

Caixa Econômica Federal segue a todo vapor com os pagamentos de dois programas sociais que juntos oferecem R$ 710 por família. O valor é resultado da soma do Auxílio Brasil de R$ 600 e do vale-gás de R$ 110.

O acréscimo no valor das parcelas terá validade até dezembro de 2022, com recursos de uma emenda constitucional editada pelo governo federal. As verbas estão sendo usadas para ampliar o Auxílio Brasil em R$ 200 mensais, além de elevar o vale-gás para 100% do botijão de 13 kg.

Até junho, o chamado Auxílio Gás dos Brasileiros pagou apenas 50% do preço médio nacional do botijão de 13 kg. Por isso, o depósito naquele mês foi de R$ 53. A apuração dos preços para cálculo do benefício é feita pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis.

Regras para receber

O Auxílio Brasil é o maior programa de transferência de renda do país e atende famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Para participar, é necessário ter renda mensal de até R$ 210 por pessoa. No caso de lares sem gestantes, nutrizes ou menores de 21 anos, a renda máxima permitida é de R$ 105 por pessoa.

Já o vale-gás também exige inscrição ativa no CadÚnico, mas a renda familiar pode ser de até meio salário mínimo (R$ 606) por pessoa. Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também tem direito a participar.

Datas de pagamento

O calendário de pagamento de ambos os benefícios é o mesmo. Os beneficiários são escalonados de acordo com o dígito final do seu Número de Identificação Social (NIS), confira as datas de agosto:

Final do NIS/ Data de pagamento