Caixa paga valor retroativo aos trabalhadores; veja quem recebe

A inflação nas alturas tem gerado um cenário econômico incerto para os brasileiros, especialmente para as classes mais pobres. Qualquer oportunidade de receber uma grana extra é uma ótima notícia para quem vive de salário em salário ou depende de benefícios sociais.

A Caixa Econômica Federal está pagando valores retroativos a um benefício pago entre 2019 e 2020. Cerca de 400 mil pessoas que deixaram de resgatar os recursos na época do pagamento ganharam uma nova chance agora.

Trata-se do abono salarial PIS/Pasep com ano-base 2019. O programa libera até um salário mínimo para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que se enquadram nas regras.

Como receber o retroativo?

O interessado em sacar esses valores primeiramente deve consultar se tem direito a eles. Os canais de consulta são: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br e telefone 158.

Feito isso, o próximo passo é solicitar a reemissão do crédito em uma unidade regional do Ministério do Trabalho, ou ainda pelo e-mail [email protected] (substituindo “uf” pela sigla do estado onde mora).