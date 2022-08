Caixa Tem vai emprestar até R$ 4.500 em agosto; entenda

Há mais de um mês, o Senado Federal aprovou a medida que regulamenta uma linha de crédito para as pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs). Em suma, ela foi criada pelo governo, de forma a estimular o empreendedorismo e apoiar os donos de pequenos negócios no país. O empréstimo acontece por meio do Caixa Tem.

O microcrédito do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) está disponível no app Caixa Tem. As suas condições são exclusivas e procuram facilitar o acesso ao crédito para empreendedores fora da mira dos grandes bancos.

Caixa Tem vai emprestar até R$ 4.500 em agosto?

Atualmente, os empréstimos são de até R$ 1 mil para as pessoas físicas, e de até R$ 3 mil para os MEIs. Entretanto, o texto aprovado na Câmara aumenta os limites para R$ 1,5 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente.