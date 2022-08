Calor, chuva e possibilidade de temporais; veja a previsão do tempo para este domingo

O tempo quente continua predominando no Acre neste domingo (28). De acordo com o pesquisador Davi Friale, o dia será de tempo muito quente, com sol, nuvens e chuvas, que podem ser fortes e acompanhadas de temporais.

Na previsão específica das microrregiões, Friale destaca que, no Leste e Sul do estado, microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, tempo será muito quente, com chuvas, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, principalmente a partir da tarde e durante a noite para o dia seguinte. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção noroeste e variações do norte e de oeste.

Já no Centro e Oeste acreano, microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo é muito quente e abafado, com chuvas, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre as mínimas oscilam entre 21 e 23ºC e máximas entre 34 e 36ºC.

Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves as mínimas oscilam entre 22 e 24ºC e máximas entre 33 e 35ºC.