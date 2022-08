Caminhada pede o fim da violência contra mulher no Acre

Dezenas de moradores foram às ruas no município de Santa Rosa do Purus para defender o fim da violência contra as mulheres. O ato promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ocorreu em alusão ao agosto lilás.

A caminhada foi encerrada no ginásio Ronald de Moura, onde as autoridades puderam utilizar a palavra para discorrer sobre o tema.

Entre os representantes das instituições e setores estava o prefeito de Santa Rosa, Tamir Sá. “Muitas mulheres ainda não tem a coragem de denunciar a violência sofrida. Essa caminhada visa alertar para esse tema tão sensível da sociedade, buscando resguardar os direitos da mulheres”, salientou.

Na ocasião, também foram disponibilizados alguns canais para o encaminhamento de denúncias como, por exemplo, o disk 180.