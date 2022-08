Caminhadas e adesivaços estão na agenda dos candidatos ao governo

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta quarta-feira (17).

David Hall (Agir)

– 9h– Encontro no TRE com o objetivo de prestar informações sobre os procedimentos relacionados à definição das seções eleitorais a serem auditadas, sob a condução do Juiz-Presidente da Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas.

-16h00– Sorteio da rodada de entrevistas dos candidatos a governador do Acre no Papo Informal (Notícias da Hora)

-17h00– Encontro com os professores da rede estadual de ensino na Livraria Paim

-19h30– Reunião de alinhamento com os candidatos a Dep. Estadual e Dep. Federal.

Gladson Cameli (PP)

-15h30 – Caminhada na Baixada da Sobral, com concentração inicial no Mercado da Semsur

Mara Rocha (MDB)

-8h- Caminhada no Calafate

-15h- Reunião com o Sinproacre

-17h- Adesivaço na praça do bairro São Francisco

-19h – Evento de lançamento oficial da candidatura ao governo Mara Rocha. Local: Afa Jardim.

Marcio Bittar (UB)

A assessoria do candidato não enviou a agenda.

Nilson Euclides (PSOL)

-17h- Encontro com os professores da rede estadual de ensino para apresentação de propostas voltadas para Educação.

Local: Livraria Paim (auditório)

Sérgio Petecão (PSD)

6h30 – visita aos comerciantes do Mercado Municipal de Tarauacá;

7h30 – visita aos comerciantes da Rua do Comércio;

10h – deslocamento do município de Tarauacá para o município de Feijó;

15h – reunião com os candidatos a deputados estadual e federal do município de Feijó que fazem parte da Coligação “Com a Força do Povo”;

16h – contatos políticos e mobilização para a inauguração do Comitê da Coligação “Com a Força do Povo”, em Feijó;

19h – inauguração do comitê da Coligação “Com a Força do Povo”.

Local: Rua Epaminondas Martins, ao lado do Banco do Brasil, em Feijó.