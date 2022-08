Caminhos do Agro: antiga fazendinha recebe instituições e produtores na Expoacre 2022

No espaço onde ficava a antiga Fazendinha, na Expoacre, hoje os visitantes podem encontrar o “Caminhos do Agro”, um espaço renovado para os produtores e instituições que trabalham com agronegócio. No local, é possível encontrar piscicultura, cafeicultura, borracha, meliponicultura, o viveiro, além dos espaços de diversos órgãos federais e estaduais.

Como extensão ao espaço do agronegócio, o galpão do Sebrae também dispõe de um lugar para os produtores de café, açaí, horticultura e a famosa Farinha de Cruzeiro do Sul, que possui selo de Indicação Geografia (IG), como selo de procedência do produto.

No espaço Caminhos do Agro, há uma venda de utensílios de cozinha de fabricação própria, com a Fundição Verão, de Wellington Carlos e Adenir Batista. Na tenda, há panelas, colheres, tábuas e outros itens.

Na parte de mandioca, há três estandes de farinha, a Central Juruá, representada pelo Francisco Silva, com a Farinha de Cruzeiro do Sul com selo de IG, que está a venda por R$45, o saco com 3kg. A Juruá Alimentos veio representada pelo presidente da cooperativa, Adalto de Paula, também com venda de farinha apimentada e temperada. Já a Acre Farofas Gourmet vende farofas ensacadas e possui quatro sabores a escolha do cliente, sendo eles alho, banana, bacon e calabresa e já há pontos de vendas em Rio Branco, segundo Clarisse Santos, a proprietária.

Outros espaços como o da cafeicultura, há sacas de café apenas para exposição. Já o estande com abacaxi, há a venda da fruta e também da muda da planta. A tenda da piscicultura mostra três tanques artificiais de peixes para os visitantes. No galpão do Sebrae, também há um semelhante com pirarucus.

Segundo o diretor administrativo-financeiro Francinei Santos, o Sebrae tem como objetivo fomentar o empreendedorismo. “Não fazemos isso sozinho, precisamos das instituições parceiras para desenvolver o agronegócio no Acre. A vitrine e os caminhos do agronegócio são frutos dessa parceria estratégica, onde juntos demonstramos as inovações, tecnologias e melhorias de produção das cadeias produtivas do estado do Acre”, explica.

Para Francinei, o Sebrae entende que somente desta maneira é possível fortalecer e divulgar o agronegócio do Estado do Acre e a Expoacre é a maior vitrine.

Veja mais fotos: