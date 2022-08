Camisa do Michael Jordan pode ser vendida por R$ 25 milhões

Qualquer camisa do Michael Jordan já valeria uma nota, mas esta tem um valor diferenciado. Com o clássico número 23 nas costas, o craque buscava o seu sexto anel da NBA no jogo 1 das finais de 1998. A camisa vai ser vendida na casa de leilão Sotheby`s, em Londres, por 5 milhões de dólares, cerca de R$ 25 milhões.